Highlights e gol Venezia-Atalanta 0-2: Serie A 2024/2025 (VIDEO)

Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Venezia-Atalanta, match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Ottima partenza dei ragazzi di Gian Piero Gasperini che sprecano un paio di palle gol e poi sbloccano il risultato sugli sviluppi di calcio d'angolo con Pasalic che è il più lesto a ribadire la palla in rete. Gli ospiti prendono una clamorosa traversa con Lookman e sfiorano lo 0-2 anche con Retegui, ma sul finale di primo tempo è il Venezia a sfiorare il pareggio in un paio di occasioni. La partita si chiude al primo minuto del secondo tempo quando Retegui, con un grande tocco sotto, batte Stankovic e fa 0-2. La rincorsa dell'Atalanta prosegue, Di Francesco ancora a secco.

Highlights Venezia-Virtus Bologna 68-76 : Serie A1 2024/2025 basket (VIDEO) - Match sempre ben controllato dalle V Nere, che chiudono in doppia cifra di vantaggio il primo tempo e poi riescono a controllare il ritorno della squadra di casa negli ultimi 20? di gara. Prova corale per la squadra di coach Banchi, che manda in doppia cifra soltanto Shengelia (17) e Belinelli (11). (Sportface.it)

Highlights Trento-Venezia 82-70 : Serie A1 2024/2025 (VIDEO) - Gli highlights della partita tra Trento e Venezia, terminata 82-70. Nel video, le azioni fondamentali e i canestri migliori della serata: The post Highlights Trento-Venezia 82-70: Serie A1 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il match, valido per la seconda giornata di Serie A1 2024/2025, vede la Reyer affrontare l’allarme infortuni con tenacia, riuscendo a dare battaglia nonostante ... (Sportface.it)

VIDEO – Verona-Venezia 2-1 - Serie A : gol e highlights della partita - Verona-Venezia, partita del venerdì della settima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi. VERONA-VENEZIA 2-1 ? GLI HIGHLIGHTS Video di Verona-Venezia ripreso dal canale YouTube ufficiale della Serie A. (Inter-news.it)