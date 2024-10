Guida TV Sky Cinema e NOW: Run, Domenica 20 Ottobre 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Domenica 20 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, va in onda Run, un thriller psicologico che vede protagoniste Sarah Paulson e Keira Allen. La storia si concentra su Chloe, una giovane ragazza costretta su una sedia a rotelle, che vive sotto le attenzioni apparentemente amorevoli della madre. Tuttavia, con il passare del tempo, Chloe inizia a scoprire indizi che suggeriscono una verità nascosta e inquietante, mettendo in dubbio tutto ciò che credeva di sapere sulla sua stessa vita. La tensione cresce man mano che Chloe cerca di scoprire la verità e sfuggire al controllo della madre, in un crescendo di suspense che tiene lo spettatore col fiato sospeso. Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Run, Domenica 20 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)20sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15, va in onda Run, un thriller psicologico che vede protagoniste Sarah Paulson e Keira Allen. La storia si concentra su Chloe, una giovane ragazza costretta su una sedia a rotelle, che vive sotto le attenzioni apparentemente amorevoli della madre. Tuttavia, con il passare del tempo, Chloe inizia a scoprire indizi che suggeriscono una verità nascosta e inquietante, mettendo in dubbio tutto ciò che credeva di sapere sulla sua stessa vita. La tensione cresce man mano che Chloe cerca di scoprire la verità e sfuggire al controllo della madre, in un crescendo di suspense che tiene lo spettatore col fiato sospeso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Eventi a Napoli da giovedì 17 a domenica 20 ottobre : musica - concerti gratis - cinema - mostre - Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da giovedì 17 a domenica 20 ottobre 2024 tra cui […]. Scopri il programma ricco di appuntamenti a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, concerti gratis, e le ultime novità del cinema. Eventi a Napoli, cosa fare da giovedì 17 a domenica 20 ottobre. (2anews.it)

Guida TV Sky Cinema e NOW : Acquaman e il regno perduto - Domenica 13 Ottobre 2024 - Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, va in onda Another End, un dramma fantascientifico diretto da Piero Messina, con protagonisti Gael Garcia Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo. In questo nuovo capitolo, Aquaman è costretto a stringere un'alleanza inaspettata per proteggere il suo regno dalle minacce che incombono sugli oceani, mettendo in gioco il destino di Atlantide e del mondo intero. (Digital-news.it)

Eventi a Napoli da giovedì 10 a domenica 13 ottobre : musica - concerti gratis - cinema - mostre - Eventi a Napoli, cosa fare da giovedì 10 a domenica 13 ottobre. Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da giovedì 10 a domenica 16 ottobre 2024 tra cui […]. Scopri il programma ricco di appuntamenti a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, concerti gratis, e le ultime novità del cinema. (2anews.it)