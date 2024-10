Ferguson stupisce tutti: la mossa dopo l’addio definitivo allo United (Di domenica 20 ottobre 2024) Alex Ferguson è riuscito ancora una volta a stupire tutti dopo il licenziamento al Manchester United: cosa è successo nelle ultime ore Il Manchester United non è esattamente nel momento migliore della sua storia e lo si evince dalla classifica di Premier League, in cui i Red Devils sono ancora lontani dalla vetta della classifica dopo un inizio decisamente negativo. Nonostante i tanti soldi spesi per diversi acquisti, la big resta in difficoltà e il progetto di Erik ten Hag non riesce proprio a decollare. Alex Ferguson ha reagito subito all’addio al Manchester United (LaPresse) – calciomercato.itSi parla ormai da giorni di un possibile addio all’allenatore olandese e l’inizio di un nuovo ciclo, anche dopo la vittoria contro il Brentford nell’ultimo turno, che non ha eliminato tutti i problemi della squadra. Calciomercato.it - Ferguson stupisce tutti: la mossa dopo l’addio definitivo allo United Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Alexè riuscito ancora una volta a stupireil licenziamento al Manchester: cosa è successo nelle ultime ore Il Manchesternon è esattamente nel momento migliore della sua storia e lo si evince dalla classifica di Premier League, in cui i Red Devils sono ancora lontani dalla vetta della classificaun inizio decisamente negativo. Nonostante i tanti soldi spesi per diversi acquisti, la big resta in difficoltà e il progetto di Erik ten Hag non riesce proprio a decollare. Alexha reagito subito alal Manchester(LaPresse) – calciomercato.itSi parla ormai da giorni di un possibile addio all’allenatore olandese e l’inizio di un nuovo ciclo, anchela vittoria contro il Brentford nell’ultimo turno, che non ha eliminatoi problemi della squadra.

