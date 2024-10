F1, pagelle GP Stati Uniti Austin: Leclerc da lode, Norris non convince (Di domenica 20 ottobre 2024) Charles Leclerc vince il Gran Premio degli Stati Uniti, con la Ferrari che festeggia una doppietta grazie all’argento di Carlos Sainz. Terza posizione, infine, per Max Verstappen, che strappa il podio a Lando Norris dopo la penalità inflitta a quest’ultimo. Di seguito, le pagelle dei protagonisti: Leclerc: 10 Ottima prestazione di Leclerc, che firma una partenza da sogno, passando dalla quarta alla prima posizione. Il monegasco si mantiene in testa per quasi tutta la gara, lasciando la leadership solo nel momento del pit stop. Si tratta della terza vittoria stagionale per il numero 16, che supera Ricciardo nell’albo delle vittorie. SAINZ: 9.5 Carlos Sainz paga la partenza, ma riesce poi a gestire un’ottima gara. La sosta anticipata non mette in particolare difficoltà lo spagnolo, che conclude il Gran Premio alle spalle solo del compagno di squadra. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Charlesvince il Gran Premio degli, con la Ferrari che festeggia una doppietta grazie all’argento di Carlos Sainz. Terza posizione, infine, per Max Verstappen, che strappa il podio a Landodopo la penalità inflitta a quest’ultimo. Di seguito, ledei protagonisti:: 10 Ottima prestazione di, che firma una partenza da sogno, passando dalla quarta alla prima posizione. Il monegasco si mantiene in testa per quasi tutta la gara, lasciando la leadership solo nel momento del pit stop. Si tratta della terza vittoria stagionale per il numero 16, che supera Ricciardo nell’albo delle vittorie. SAINZ: 9.5 Carlos Sainz paga la partenza, ma riesce poi a gestire un’ottima gara. La sosta anticipata non mette in particolare difficoltà lo spagnolo, che conclude il Gran Premio alle spalle solo del compagno di squadra.

Grande successo per la Ferrari nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin - Verstappen completa il podio ma perde terreno nella corsa al titolo Il terzo posto è stato conquistato da Max Verstappen, pilota di punta della Red Bull Racing, che ha chiuso la gara alle spalle dei due ferraristi. L’australiano Oscar Piastri, compagno di Norris in McLaren, ha terminato al quinto posto, seguito dal pilota della Mercedes George Russell, che ha affrontato una gara difficile. (Gaeta.it)

F1 - doppietta Ferrari nel Gp degli Stati Uniti : vince Leclerc - secondo Sainz - Doppietta Ferrari nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno disputato ad Austin, Texas. L’olandese della Red Bull resta in testa alla classifica generale. Terzo posto per Max Verstappen, quarto per Lando Norris, autori di una grande battaglia tra loro. . A vincere è la Rossa di Charles Leclerc, che chiude davanti all’altro ferrarista Carlos Sainz. (Lapresse.it)

F1 GP Stati Uniti Austin : risultati e ordine di arrivo - vittoria di Leclerc e doppietta Ferrari - Hamilton DNF The post F1 GP Stati Uniti Austin: risultati e ordine di arrivo, vittoria di Leclerc e doppietta Ferrari appeared first on SportFace. Magnussen P. Al termine di cinquantasei giri, Leclerc trova la vittoria, con Ferrari che festeggia una doppietta. L. Verstappen L. Leclerc C. Hulkenberg L. (Sportface.it)