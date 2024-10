Oasport.it - Equitazione: il belga Gregory Wathelet fa sua la tappa iniziale della FEI World Cup a Oslo. Zorzi a centro gruppo

(Di domenica 20 ottobre 2024) La FEICup 2024-2025 di salto ostacoli è ufficialmente iniziata. Ainfatti, nella capitale norvegese, si disputata la prima gara stagionale. Ecco come sono andate le cose. A vincere è stato il, capace di trovare un doppio percorso netto (prima quelloe poi quello del jump off) in sella a Bond Jamesbond de Hay e di fermare il cronometro a 43.17. Il cavaliere classe 1980 ha preceduto sul podio lo svizzero Edouard Schmitz, secondo allo spareggio col tempo di 43.10 ma con 4 penalità (su Gamin van’t Naastveldhof), e il francese Julien Gonin , terzo a 44.19 anche lui con 4 penalità (su Valou du Lys) a carico nel round decisivo. In casa Italia, c’è da registrare la 21esima piazza di Alberto: l’azzurro montante Cortez van’t Klein Asdonk Z ha chiuso percorrendo il tracciato in 71.24 condendo con 8 penalità complessive il suo esercizio.