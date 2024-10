Emergenza maltempo in Emilia-Romagna: centinaia di evacuazioni e corsi d’acqua in allerta (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Emilia-Romagna è attualmente sotto pressione a causa di un’ondata di maltempo che ha costretto migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Con oltre 3.000 evacuazioni registrate, la situazione sta cambiando rapidamente e gli aggiornamenti continuano a pervenire dalle autorità locali. Le zone maggiormente colpite non includono solo la città di Bologna, ma si estendono anche a diversi comuni della provincia. Questi eventi estremi sono stati accompagnati da preoccupanti dati meteorologici, con 15 corsi d’acqua che hanno già superato le soglie di allerta. L’andamento delle evacuazioni Nelle ultime 48 ore, le operazioni di evacuazione hanno coinvolto un numero crescente di cittadini, con stime che attualmente superano le 3.000 persone. Gaeta.it - Emergenza maltempo in Emilia-Romagna: centinaia di evacuazioni e corsi d’acqua in allerta Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’è attualmente sotto pressione a causa di un’ondata diche ha costretto migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Con oltre 3.000registrate, la situazione sta cambiando rapidamente e gli aggiornamenti continuano a pervenire dalle autorità locali. Le zone maggiormente colpite non includono solo la città di Bologna, ma si estendono anche a diversi comuni della provincia. Questi eventi estremi sono stati accompagnati da preoccupanti dati meteorologici, con 15che hanno già superato le soglie di. L’andamento delleNelle ultime 48 ore, le operazioni di evacuazione hanno coinvolto un numero crescente di cittadini, con stime che attualmente superano le 3.000 persone.

