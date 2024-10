Emergenza in Emilia Romagna: Croce Rossa Puglia in campo per gli aiuti (Di domenica 20 ottobre 2024) LECCE – L’Emergenza maltempo che sta vivendo l’Emilia Romagna, regione che sta facendo i conti con l’ennesima alluvione nel giro di pochi mesi, non lascia indifferente la Puglia: da qui, infatti, sono partiti nelle scorse ore donne e uomini della Croce Rossa pronti a dare il proprio supporto Lecceprima.it - Emergenza in Emilia Romagna: Croce Rossa Puglia in campo per gli aiuti Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 20 ottobre 2024) LECCE – L’maltempo che sta vivendo l’, regione che sta facendo i conti con l’ennesima alluvione nel giro di pochi mesi, non lascia indifferente la: da qui, infatti, sono partiti nelle scorse ore donne e uomini dellapronti a dare il proprio supporto

Maltempo : zone di Emilia-Romagna in allerta rossa - quasi tutta la Puglia fra quelle in arancione Protezione civile - previsioni meteo - . 2024 di tutti i plessi scolastici di qualsiasi ordine e grado, pubblici e privati, degli asili nido, pubblici e privati, nonché della frequenza della attività scolastiche e di formazione superiore, presenti sull’intero territorio comunale. Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. (Noinotizie.it)

Scuole chiuse allerta meteo venerdì 4 ottobre : stop alle lezioni in diverse regioni. Allerta rossa in Emilia Romagna - arancione in Puglia e Veneto. La situazione aggiornata - L'articolo Scuole chiuse allerta meteo venerdì 4 ottobre: stop alle lezioni in diverse regioni. . Allerta rossa in Emilia Romagna, arancione in Puglia e Veneto. La situazione aggiornata sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'inizio di ottobre è segnato da una forte perturbazione di origine atlantica che sta interessando gran parte del territorio italiano, con piogge intense, ... (Orizzontescuola.it)

Maltempo : Romagna - ancora allerta rossa. Puglia - codice arancione per il foggiano Protezione civile - previsioni meteo - Allerta rossa per la zona orientale dell’Emilia-Romagna, arancione per la zona centrale di quella regione e la parte settentrionale della Puglia, gialla per altre sei regioni secondo il bollettino del dipartimento della protezione civile. ” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. (Noinotizie.it)