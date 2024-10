È morto a 59 anni Adamo Dionisi, il boss Manfredi di Suburra: il passato da capo ultrà degli Irriducibili della Lazio, l’arresto per droga e la recitazione scoperta a Rebibbia (Di domenica 20 ottobre 2024) Addio ad Adamo Dionisi, l’attore romano ex ultras ed ex detenuto che nel film Suburra interpreta il boss Manfredi Anacleti. Dionisi aveva 59 anni e si è spento nelle scorse ore all’ospedale Fatebenefratelli di Roma dove era ricoverato da alcune settimane per una malattia che l’aveva allontanato dal set. Espressività torva, screpolature e allure pasoliniane, presenza borgatara alla Citti, Dionisi aveva trovato in pochi anni il suo spazio attoriale in tutti quei gangster movie capitolini diventati un must tra cinema e serie tv/web. Del resto Dionisi è stato per anni capo ultrà degli Irriducibili della Lazio ed è stato arrestato per reati di droga nel 2001. A Rebibbia trovò però la via della recitazione grazie a un corso teatrale. Percorso artistico dove la sua vita si è mimetizzata in una finzione ai limiti del realismo. Ilfattoquotidiano.it - È morto a 59 anni Adamo Dionisi, il boss Manfredi di Suburra: il passato da capo ultrà degli Irriducibili della Lazio, l’arresto per droga e la recitazione scoperta a Rebibbia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Addio ad, l’attore romano ex ultras ed ex detenuto che nel filminterpreta ilAnacleti.aveva 59e si è spento nelle scorse ore all’ospedale Fatebenefratelli di Roma dove era ricoverato da alcune settimane per una malattia che l’aveva allontanato dal set. Espressività torva, screpolature e allure pasoliniane, presenza borgatara alla Citti,aveva trovato in pochiil suo spazio attoriale in tutti quei gangster movie capitolini diventati un must tra cinema e serie tv/web. Del restoè stato pered è stato arrestato per reati dinel 2001. Atrovò però la viagrazie a un corso teatrale. Percorso artistico dove la sua vita si è mimetizzata in una finzione ai limiti del realismo.

Adamo Dionisi - luci e ombre del celebre attore : gli anni in curva - il teatro e il cinema come salvezza dal carcere - Adamo Dionisi, addio al celebre interprete (ANSA-CityRumors. Ci è riuscito in maniera profonda solo grazie all’ausilio dell’arte. Ne aveva da vendere. Adamo Dionisi, il valore aggiunto della recitazione Nel cinema e nel teatro, questo aspetto lo ha aiutato molto. L’attore romano muore a 59 anni (ANSA-CityRumors. (Cityrumors.it)

Morto Adamo Dionisi - l’attore di Suburra aveva 59 anni - Rinchiuso per alcuni anni a Rebibbia, aveva scoperto in carcere la passione per la recitazione partecipando ad alcuni progetti teatrali. (Adnkronos) – E’ morto – dopo una lunga malattia – l’attore Adamo Dionisi, noto per il ruolo di Manfredi Anacleti nella serie Suburra. Dionisi aveva 59 anni e una vita tempestosa alle spalle: nato a Roma il 30 settembre 1965, era stato fra i capi degli ultrà ... (Dailyshowmagazine.com)

Cinema in lutto - muore a 59 anni Adamo Dionisi. Ha interpretato uno dei boss nella serie tv Suburra - Dionisi aveva intrapreso la carriera artistica dopo aver recitato in carcere, dove fu recluso per una vicenda di droga. ,. Si è spento all'ospedale Fatebenefratelli di Roma, all'età di 59 anni, dopo una malattia. È morto l'attore Adamo Dionisi, noto soprattutto per il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie tv Suburra. (Gazzettadelsud.it)