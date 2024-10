Douglas Luiz, casa svaligiata dopo Juve-Lazio: i ladri fuggono con un bottino da mezzo milione (Di domenica 20 ottobre 2024) I fatti si sono verificati mentre il calciatore era ancora a cena nel post partita e la moglie Alisha Lehman si trovava in ritiro con la Juventus Women Ilgiornale.it - Douglas Luiz, casa svaligiata dopo Juve-Lazio: i ladri fuggono con un bottino da mezzo milione Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) I fatti si sono verificati mentre il calciatore era ancora a cena nel post partita e la moglie Alisha Lehman si trovava in ritiro con lantus Women

Douglas Luiz - furto in casa dopo Juve-Lazio : i tifosi su X non perdonano - “Godo, ti è andata bene in campo. . “Se l’arbitro lo avesse mandato a casa in anticipo (come doveroso!), magari tutto questo non sarebbe successo!”, scrive un utente.  La notizia rimbalza sui social e, in particolare su X, catalizza l’attenzione di tifosi che ancora discutono per gli episodi che hanno coinvolto Douglas Luiz nel match di ieri sera. (Seriea24.it)

Clamoroso Douglas Luiz - casa svaligiata dopo le polemiche in Juventus-Lazio! - Tra gli oggetti rubati, spiccano undici orologi di grande valore e vari gioielli appartenenti alla compagna di Luiz, la calciatrice Alisha Lehmann, attualmente in forza alla Juventus Women. I ladri hanno portato via un ingente bottino, stimato intorno al mezzo milione di euro. Fortunatamente, nessuno dei due era presente in casa al momento dell’effrazione: Lehmann era impegnata con il ritiro ... (Inter-news.it)

Douglas Luiz - il pugno a Patric e l’ombra della prova TV : Inter-Juventus a rischio? - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Caso Douglas Luiz, ma arbitro e VAR dove sono? EPISODI CONTROVERSI – La direzione di gara di Juan Luca Sacchi durante Juventus-Lazio ha fatto scatenare un vortice di polemiche per due episodi che coinvolgono il centrocampista bianconero Douglas Luiz, entrambi avvenuti nei minuti finali della partita. (Inter-news.it)