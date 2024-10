Donald Trump lavora da McDonald’s: “Mi pagano poco” – Video (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Quanto mi pagano? poco, voglio più soldi". Donald Trump al lavoro in un fast food McDonald's in Pennsylvania. L'articolo Donald Trump lavora da McDonald’s: “Mi pagano poco” – Video proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Donald Trump lavora da McDonald’s: “Mi pagano poco” – Video Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Quanto mi, voglio più soldi".al lavoro in un fast food Mc's in Pennsylvania. L'articoloda Mc’s: “Mi” –proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Donald Trump adesso è avanti dove serve". Sondaggi - è arrivata la svolta : panico-Kamala - Nel 2016 Hillary Clinton “vinse” le elezioni del voto popolare con 2,1 punti di vantaggio sul tycoon, ma poi perse quelle decisive dei collegi con un gap di oltre 300mila voti. La luna di miele con i sondaggi post convention è terminata, Donald Trump ha ormai quasi recuperato il divario sul voto popolare a livello nazionale ma soprattutto è ora in vantaggio in tutti gli swing state, una ... (Liberoquotidiano.it)

Donald Trump lavora da McDonald’s : “Mi pagano poco” – Video - Donald Trump al lavoro in un fast food McDonald's in Pennsylvania. Il candidato alla Casa Bianca fa tappa in uno degli stati chiave per le elezioni del 5 novembre e indossa il grembiule d'ordinanza in uno dei ristoranti della catena. La giornata è l'occasione per affermare […] The post Donald Trump lavora da McDonald’s: “Mi pagano poco” – Video appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Donald Trump lavora da McDonalds : “Mi pagano poco” – Video - Donald Trump al lavoro in un fast food McDonalds in Pennsylvania. Il candidato alla Casa Bianca fa tappa in uno degli stati chiave per le elezioni del 5 novembre e indossa il grembiule d'ordinanza in uno dei ristoranti della catena. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)