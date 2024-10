DIRETTA Cesena-Sampdoria 1-0, stacco imperioso di Prestia: bianconeri in vantaggio (Di domenica 20 ottobre 2024) 11esimo: proiezione offensiva di Francesconi che non riesce a mettere in mezzo ma guadagna un corner. Palla scodellata da Calò e stacco di testa vincente di Prestia GOLLL DEL Cesena!!!!!! Palla a girare sul secondo palo, il capitano è sbucato è ha staccato in maniera perfetta battendo Silvestri Cesenatoday.it - DIRETTA Cesena-Sampdoria 1-0, stacco imperioso di Prestia: bianconeri in vantaggio Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 11esimo: proiezione offensiva di Francesconi che non riesce a mettere in mezzo ma guadagna un corner. Palla scodellata da Calò edi testa vincente diGOLLL DEL!!!!!! Palla a girare sul secondo palo, il capitano è sbucato è ha staccato in maniera perfetta battendo Silvestri

Pisa-Cesena 3-1, le pagelle: Lind, Canestrelli e Tourè lanciano il Pisa - Pisa-Cesena 3-1 PISA Semper 6 - Poco impegnato nel corso nei 90 minuti. Bravo su Shpendi in uscita bassa in apertura. Impreciso in uscita in occasione. (tuttomercatoweb.com)