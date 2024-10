Ilfattoquotidiano.it - Corrado Sassu: “Casa a prima vista? All’inizio pensavo che fosse una truffa. Da ragazzo facevo 400-500 chilometri al giorno per vendere sim aziendali”

(Di domenica 20 ottobre 2024), uno degli agenti immobiliari più amati di “”, ha conquistato il pubblico di Real Time con la sua simpatia e la sua professionalità. Ma dietro il sorriso e l’aria sorniona, si nasconde una storia di determinazione e intraprendenza, iniziata lontano dal mondo del mattone. “Vengo da una famiglia di militari”, raccontacome riporta Leggo, “ma ho sempre saputo che l’università non faceva per me“. Così, appena maggiorenne, si è buttato a capofitto nel mondo del lavoro, iniziando come venditore di SIM. “400-500alper andare in Umbria o in Molise”, ricorda con un sorriso. Ma la sua vera passione era l’immobiliare. “A 22 anni ho aperto la miaagenzia”, rivela, che ha saputo costruire un vero e proprio “impero” nel settore. E il segreto del suo successo? I social media.