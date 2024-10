Controlli stradali intensificati a Civitanova: ritirate 34 patenti per guida in stato di ebrezza (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi giorni, i Controlli della Polizia Stradale a Civitanova hanno rivelato un preoccupante caso di guida in stato di ebrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. I risultati delle operazioni effettuate nel fine settimana, coordinati dalla Questura di Macerata, evidenziano una crescente necessità di intervento per garantire la sicurezza stradale, soprattutto nei pressi dei locali di intrattenimento frequentati da molti giovani. Un’intensa attività di controllo Durante le operazioni, che hanno visto impegnati pattuglie della Polizia di stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, e Polizia Locale, sono state attuate strategie di verifica mirate a contrastare l’abuso di alcool e droghe. Gaeta.it - Controlli stradali intensificati a Civitanova: ritirate 34 patenti per guida in stato di ebrezza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi giorni, idella Polizia Stradale ahanno rivelato un preoccupante caso diindie sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. I risultati delle operazioni effettuate nel fine settimana, coordinati dalla Questura di Macerata, evidenziano una crescente necessità di intervento per garantire la sicurezza stradale, soprattutto nei pressi dei locali di intrattenimento frequentati da molti giovani. Un’intensa attività di controllo Durante le operazioni, che hanno visto impegnati pattuglie della Polizia di, Carabinieri, Guardia di Finanza, e Polizia Locale, sono state attuate strategie di verifica mirate a contrastare l’abuso di alcool e droghe.

