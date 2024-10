Spazionapoli.it - Conte non ci sta: “C’è una cosa del primo tempo che non mi è piaciuta”, poi il messaggio ai tifosi

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il Napoli passa per 1-0 al Castellani di Empoli: decisiva la rete su calcio di rigore di Khvicha Kvaratskhelia. Una vittoria che consente di difendere ilposto in classifica. Una vittoria sofferta, di misura. Utile, però, quanto basta per portare a casa i tre punti, mai banali in casa dell’Empoli. La rete di Khvicha Kvaratskhelia, su calcio di rigore, regala un sorriso ad Antonio, che per la prima volta ha vinto nella sua carriera allenatore al Castellani. La squadra allenata da Roberto D’Aversa è riuscita a mettere in difficoltà la squadra partenopea, che è riuscita comunque a trovare il bandolo della matassa grazie all’episodio da rigore. “Ogni tanto bisogna sporcarsi il vestito“, ha detto più volte Antonionel corso dei suoi primi mesi sulla panchina del club partenopeo.