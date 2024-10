Romadailynews.it - Cina: Pechino pianifica vasta espansione area di collaudo della guida autonoma

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ott – (Xinhua) –prevede di espandere significativamente la suadimostrativa per ladi alto livello a circa 3.000 chilometri quadrati tra il quarto e il sesto anello stradale, piu’ del doppiodimensione dei sei distretti urbanicitta’, ha dichiarato un funzionario venerdi’. Dal lancioprima zona dimostrativa per ladi alto livello in, nel settembre 2020, la citta’ ha sviluppato con successo infrastrutture intelligenti su 600 chilometri quadrati, ha affermato Wang Lei, direttore del Beijing High-level Autonomous Driving Demonstration Zone Work Office, durante la 2024 World Intelligent Connected Vehicles Conference. L’fa parte degli sforzicapitale cinese per posizionarsi all’avanguardia nello sviluppotecnologia per la