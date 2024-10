Celebrazione a Bari: il presidente Mattarella apre il Festival delle Regioni e delle Province Autonome (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’atmosfera festosa ha caratterizzato l’inaugurazione della terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome al Teatro Piccinni di Bari. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato accolto con entusiasmo da un’ovazione corale, accompagnata dall’esecuzione dell’inno nazionale da parte di un gruppo di bambini e giovani musicisti. Questo evento segna un’importante occasione di confronto e di valorizzazione delle identità territoriali italiane. Accoglienza calorosa al Teatro Piccinni La cerimonia di apertura si è svolta in un contesto di grande partecipazione e allegria. Al suo arrivo, il presidente Mattarella è stato accolto nel foyer del Teatro Piccinni da Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. Gaeta.it - Celebrazione a Bari: il presidente Mattarella apre il Festival delle Regioni e delle Province Autonome Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’atmosfera festosa ha caratterizzato l’inaugurazione della terza edizione delal Teatro Piccinni di. Ildella Repubblica, Sergio, è stato accolto con entusiasmo da un’ovazione corale, accompagnata dall’esecuzione dell’inno nazionale da parte di un gruppo di bambini e giovani musicisti. Questo evento segna un’importante occasione di confronto e di valorizzazioneidentità territoriali italiane. Accoglienza calorosa al Teatro Piccinni La cerimonia di apertura si è svolta in un contesto di grande partecipazione e allegria. Al suo arrivo, ilè stato accolto nel foyer del Teatro Piccinni da Massimiliano Fedriga,della Conferenza

