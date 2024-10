C'è ancora domani: Paola Cortellesi ha imparato tutto (Di domenica 20 ottobre 2024) C'E' ancora domani Sky Cinema 2 ore 21.15 con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea e Vinicio Marchioni. Regia di Paola Cortellesi. Produzione Italia 2023. Durata: 2 ore LA TRAMA L'imprevedibile campione d'incassi dello scorso anno. Protagonista una madre di famiglia che tira faticosamente a campare nella Roma dell'immediato dopoguerra. Il suo destino sembra segnato tra un marito violento e autoritario, i figli e lavoretti di zero soddisfazioni. Tuttavia anche per la povera Delia arriva il giorno del riscatto, quando le donne italiane per la prima volta nella storia avranno diritto di voto. PERCHE' VEDERLO Perché quello della Cortellesi è veramente l'unico grande esordio dell'Italia del dopo Covid. Dopo vent'anni di recitazione a contatto con grandi professionisti, dimostra d'aver imparato tutto. Liberoquotidiano.it - C'è ancora domani: Paola Cortellesi ha imparato tutto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) C'E'Sky Cinema 2 ore 21.15 con, Valerio Mastandrea e Vinicio Marchioni. Regia di. Produzione Italia 2023. Durata: 2 ore LA TRAMA L'imprevedibile campione d'incassi dello scorso anno. Protagonista una madre di famiglia che tira faticosamente a campare nella Roma dell'immediato dopoguerra. Il suo destino sembra segnato tra un marito violento e autoritario, i figli e lavoretti di zero soddisfazioni. Tuttavia anche per la povera Delia arriva il giorno del riscatto, quando le donne italiane per la prima volta nella storia avranno diritto di voto. PERCHE' VEDERLO Perché quello dellaè veramente l'unico grande esordio dell'Italia del dopo Covid. Dopo vent'anni di recitazione a contatto con grandi professionisti, dimostra d'aver

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

C’è ancora domani - la recensione (senza spoiler) del film di Paola Cortellesi - C’è ancora domani – la recensione dell’ultimo film di Paola Cortellesi C’è ancora domani è un film crudo, ma al tempo stesso carico di energia vitale e di sagace ironia, elementi distintivi dello stile di Paola Cortellesi. Il cast, oltre Paola Cortellesi, vede tra i protagonisti Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni, ha contribuito ... (Superguidatv.it)

‘C’è ancora domani’ non va agli Oscar : perché il film di Paola Cortellesi non era candidabile - A rappresentare l’Italia nel 2025 sarà ‘Vermiglio’ di Maura Delpero, film che ha già vinto il Leone d’argento all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e che si trova al momento in sala. La motivazione in realtà è semplice: ‘C’è ancora domani’ era già stato valutato (e scartato) nel 2023. La motivazione per il quale fu scelto è la seguente: “Per aver incarnato con grande potenza e maestria ... (Dailyshowmagazine.com)

‘C’è ancora domani’ non va agli Oscar : perché il film di Paola Cortellesi non era candidabile - (Adnkronos) – L'Italia ha selezionato il film che lo rappresenterà nella corsa per gli Oscar 2025 e in tanti ancora si chiedono perché la scelta sia ricaduta su 'Vermiglio' e non su 'C'è ancora domani', visto il grande successo avuto nel corso dell'anno. Esordio alla regia di Paola Cortellesi, il film ha vinto sei David […]. (Periodicodaily.com)