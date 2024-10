Barcellona, Gavi ritorna tra i convocati: ecco da quanto mancava il centrocampista spagnolo (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Barcellona riabbraccia il suo gioiellino, tartassato dagli infortunati. Convocato anche Szczesny Sembrava una strada segnata quella di Gavi, autentico ragazzo prodigio del Barcellona. A fermarlo, come spesso capita in questa situazioni, è stato un bruttissimo infortunio che lo ha tenuto fuori quasi un anno. Per la precisione 355 giorni dopo quella sfortunata gara in Calcionews24.com - Barcellona, Gavi ritorna tra i convocati: ecco da quanto mancava il centrocampista spagnolo Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilriabbraccia il suo gioiellino, tartassato dagli infortunati. Convocato anche Szczesny Sembrava una strada segnata quella di, autentico ragazzo prodigio del. A fermarlo, come spesso capita in questa situazioni, è stato un bruttissimo infortunio che lo ha tenuto fuori quasi un anno. Per la precisione 355 giorni dopo quella sfortunata gara in

Barcellona : Gavi torna in campo - migliora la situazione finanziaria del club - Sul campo si è rivisto Gavi, centrocampista ventenne che dopo circa 300 giorni dall’infortunio rimediato durante Spagna-Georgia, in cui si era lesionato il crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione del menisco laterale, è tornato ad allenarsi.  The post Barcellona: Gavi torna in campo, migliora la situazione finanziaria del club appeared first on SportFace. (Sportface.it)