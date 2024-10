Ballando con le stelle quarta puntata: eliminati e classifica (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli eliminati e la classifica finale della quarta puntata di Ballando con le stelle. Vediamo i dettagli del 19 ottobre L'articolo Ballando con le stelle quarta puntata: eliminati e classifica proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Ballando con le stelle quarta puntata: eliminati e classifica Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Glie lafinale delladicon le. Vediamo i dettagli del 19 ottobre L'articolocon leproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂš recenti.

Ballando con le Stelle 2024 - quarta puntata : exploit Anna Lou Castoldi - fuori i Cugini di Campagna - The post Ballando con le Stelle 2024, quarta puntata: exploit Anna Lou Castoldi, fuori i Cugini di Campagna appeared first on Davide Maggio. “Tu sei all’altezza di Bianca Guaccero” sentenzia Selvaggia complimentandosi. Dopo aver perso lo spareggio ed essere rientrati in gara grazie alla Wild Card, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia sono tornati in pista con un valzer. (Davidemaggio.it)

Ballando con le Stelle 2024 - quarta puntata : exploit Anna Lou Castoldi - Federica Pellegrini e Angelo Madonia puntano su un paso doble che convince in toto la giuria. L’ottava coppia ad esibirsi è quella composta da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti in una performance di moderno. Mentre Selvaggia non è stata dello stesso parere: “Mi sembra eccessivo che faccia qualcosa che non abbiamo mai visto, lo abbiamo visto un miliardo di volte”. (Davidemaggio.it)

Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle : “Soffrivo di dismorfia - i compagni mi bullizzavano” - Anna Lou Castoldi si è aperta di fronte alle telecamere di Ballando con le stelle, raccontando di avere vissuto un periodo difficile caratterizzato dal bullismo subito dai compagni: “Pensavo di dover vivere un’eternità di delirio”.Continua a leggere . (Fanpage.it)