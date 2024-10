Velvetmag.it - Autunno, allerta cimici in tutta Italia: c’è solo un modo per evitare che infestino casa senza che te ne accorga

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Se per certi versi dopo mesi infernali a causa del caldo asfissiante ci voleva proprio un netto calo delle temperature per tornare un po’ a respirare in tutti i sensi, per altri invece anche l’(una stagione piano piano sempre più apprezzata e rivalutata) non è esente da insidie; una su tutte le temutissimeasiatiche. Stiamo parlando infatti di insetti invasori il cui unico obiettivo in vista dell’è cercare rifugio all’interno delle case per stare al caldo, assente ovviamente fuori.via, non è per nulla piacevole avere a che fare con una colonia diper via anche del loro odore sgradevole che può essere abbastanza persistente. Niente però che non si possa risolvere con alternative Naturali ed efficaci, vediamole insieme.