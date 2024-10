Ilgiorno.it - Anche il gin si può creare con l'AI: presentato al festival della sbrisolona di Mantova

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)– Si chiama "Gin AI" è il primo gin in Italia creato dall'intelligenza artificiale che è stato&Co, ilcultural gastronomico di. L’idea è dell’imprenditoreno Cristian Giacomini che è riuscito a far elaborare la ricetta dell’alcolico a un’AI nonostante i sistemi di intelligenza artificiale abbiano delle protezioni che impediscono di soddisfare determinate richieste, "perché bere fa male". Per arrivare comunque a una ricetta l'imprenditore ha dialogato con l'intelligenza artificiale e ha fatto analizzare milioni di botaniche da diversi software. Poi le ha fatte selezionare dal computer e infine ha lasciato che fosse lo stesso software a comporre la ricetta composta dai sapori più amati.