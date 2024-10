Metropolitanmagazine.it - Alex Vagliocco, chi è il marito di Virginia Mihajlovic: “Ci siamo innamorati subito”

(Di domenica 20 ottobre 2024)– difensore del Genoa – è convolato a nozze con, figlia del compianto Sinisa, l’anno scorso.è nota non solo per essere figlia della leggenda del calcio Sinisa, scomparso a causa di terribile male lo scorso dicembre, ma anche per la sua fortunata e florida attività di influencer sui social. Da diverso tempo la sua attualità sentimentale è condivisa conVogliacco, anche lui calciatore: figura fondamentale per la giovane soprattutto nel momento del tragico lutto.è la seconda figlia di Sinisa Mihajlovi? e della moglie Arianna Rapaccioni, che hanno avuto anche Viktorija, la più grande, e tre maschi: Miroslav, Dushan e Nicholas. Alessandro Vogliacco è nato ad Acquaviva delle Fonti, in Puglia, ed è cresciuto in un ambiente dove la passione per il calcio era di casa.