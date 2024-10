Adamo Dionisi come è morto? La malattia scoperta da poco e il ricovero a Roma, la storia dell'attore 59enne (Di domenica 20 ottobre 2024) Adamo Dionisi è morto a 59 anni. Il Manfredi di Suburra si è spento a Roma domenica 20 ottobre. Meno di un mese fa era stato il suo compleanno. L'ultima interpretazione, Ilmessaggero.it - Adamo Dionisi come è morto? La malattia scoperta da poco e il ricovero a Roma, la storia dell'attore 59enne Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 20 ottobre 2024)a 59 anni. Il Manfredi di Suburra si è spento adomenica 20 ottobre. Meno di un mese fa era stato il suo compleanno. L'ultima interpretazione,

Mister Movie | Addio a Adamo Dionisi - com’è morto l’attore di Suburra - Dalla strada al grande schermo Uscito di prigione, Dionisi ha deciso di dedicarsi completamente alla carriera di attore. La sua capacità di interpretare personaggi complessi e ambigui lo ha reso uno degli attori più affascinanti del nostro cinema. È stato però il ruolo di Manfredi Anacleti in “Suburra” a consacrarlo come uno degli attori più interessanti del panorama italiano. (Mistermovie.it)

Chi era Adamo Dionisi - l’attore di Suburra che iniziò a recitare in carcere - Adamo Dionisi, il passato difficile e la rinascita Adamo Dionisi divenne attore per caso, per istinto e spirito di sopravvivenza. Ed è proprio qui che tutto cambiò. Suburra non fu però il primo film di Dionisi, che si era già visto in Chi nasce tondo, pellicola del 2008, e Good Morning Aman, che vinse il David alla regia nel 2009. (Dilei.it)

È morto a 59 anni Adamo Dionisi - il boss Manfredi di Suburra : il passato da capo ultrà degli Irriducibili della Lazio - l’arresto per droga e la recitazione scoperta a Rebibbia - L’esordio arriva nel 2008 grazie a Chi nasce tondo…, a cui seguiranno Good Morning Aman, Scialla, Tutti i santi giorni, I nostri ragazzi. Espressività torva, screpolature e allure pasoliniane, presenza borgatara alla Citti, Dionisi aveva trovato in pochi anni il suo spazio attoriale in tutti quei gangster movie capitolini diventati un must tra cinema e serie tv/web. (Ilfattoquotidiano.it)