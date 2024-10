A Real Pain: recensione del film di e con Jesse Eisenberg e con Kieran Culkin #RoFF19 (Di domenica 20 ottobre 2024) A Real Pain: recensione del film di e con Jesse Eisenberg e con Kieran Culkin #RoFF19 Proiettato in apertura del concorso della 22esima edizione di Alice nella città , in occasione della 19° Festa del Cinema di Roma, A Real Pain è il nuovo film da regista di Jesse Eisenberg che torna a dirigere un film dopo il suo esordio del 2022, Quando avrai finito di salvare il mondo (When You Finish Saving the World, qui la nostra recensione). La storia di A Real Pain Già premiato al Sundance, dove Eisenberg aveva presentato anche il suo lavoro precedente, A Real Pain segue David (Jesse Eisenberg) e Benji (Kieran Culkin), due cugini che non sembrano troppo in sintonia tra loro, i quali decidono i intraprendere un viaggio in Polonia in onore della loro amata nonna. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Adeldi e cone conProiettato in apertura del concorso della 22esima edizione di Alice nella città , in occasione della 19° Festa del Cinema di Roma, Aè il nuovoda regista diche torna a dirigere undopo il suo esordio del 2022, Quando avrai finito di salvare il mondo (When You Finish Saving the World, qui la nostra). La storia di AGià premiato al Sundance, doveaveva presentato anche il suo lavoro precedente, Asegue David () e Benji (), due cugini che non sembrano troppo in sintonia tra loro, i quali decidono i intraprendere un viaggio in Polonia in onore della loro amata nonna.

A Real Pain : recensione del film con Jesse Eisenberg e Keiran Culkin - Come un Woody Allen per millennial, più nevrotico e molto più pessimista; ma in mezzo c'è dell'altro, e non tutto torna. Eisenberg racconta la storia di due cugini che partono per un viaggio alla scoperta del dolore: della storia, familiare e loro privato. La recensione di A Real Pain di Federico Gironi. (Comingsoon.it)

In A Real Pain Jesse Eisenberg mixa alla perfezione il genere “buddy movie” con l'orrore dell'Olocausto - Che pone al centro una domanda. LEGGI ANCHE: I film più attesi del 2025 Paul Mescal ci ha svelato 5 curiosità su Il Gladiatore II Berlinguer – La grande ambizione non è un biopic, ma il Bignami di una pagina di storia italiana. Insomma, è uno di quei piccoli film che ci ricorda come per intrattenere il pubblico a volte basti una buona idea scritta bene e l’interpretazione di due attori ... (Gqitalia.it)

A Real Pain - recensione : un film toccante che ci ricorda l’importanza dell’empatia e della memoria storica - Storia di due cugini Quella di A Real Pain è una storia che trova la propria forza nella sua, …. Dopo essere stato premiato al Sundance, è passato in anteprima italiana in concorso alla 22esima edizione di Alice nella Città per poi approdare in sala il 27 febbraio 2025. Co-protagonista, Kieran Culkin. (Movieplayer.it)