WWE: Rivedremo mai il tradizionale 5 vs 5 a squadre di Survivor Series? (Di sabato 19 ottobre 2024) Da qualche anno, sotto la direzione di Triple H, Survivor Series ospita il WarGames Match, sia maschile che femminile. Il format, reintrodotto da The Game quando dirigeva NXT, ha sostituito il tradizionale 5 vs 5 Survivor Series Elimination Match che per anni è stato il simbolo dell’evento annuale di casa WWE. Anche quest’anno la WWE punterà sul match nella gabbia con doppio ring e non è chiaro se Triple H abbia intenzione di riproporre in futuro il classico match a squadre. Rivedremo il classico match a squadre? Da qualche anno, precisamente a partire dal 2022, la WWE ha sostituito il tradizionale match ad eliminazione a squadre tipico di Survivor Series con il WarGames Match. Durante una sessione di Q&A, Mike Johnson di PWInsider non si è detto molto ottimista sulla possibilità di rivedere il tradizionale 5 vs 5 Elimination Match di Survivor Series. Zonawrestling.net - WWE: Rivedremo mai il tradizionale 5 vs 5 a squadre di Survivor Series? Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Da qualche anno, sotto la direzione di Triple H,ospita il WarGames Match, sia maschile che femminile. Il format, reintrodotto da The Game quando dirigeva NXT, ha sostituito il5 vs 5Elimination Match che per anni è stato il simbolo dell’evento annuale di casa WWE. Anche quest’anno la WWE punterà sul match nella gabbia con doppio ring e non è chiaro se Triple H abbia intenzione di riproporre in futuro il classico match ail classico match a? Da qualche anno, precisamente a partire dal 2022, la WWE ha sostituito ilmatch ad eliminazione atipico dicon il WarGames Match. Durante una sessione di Q&A, Mike Johnson di PWInsider non si è detto molto ottimista sulla possibilità di rivedere il5 vs 5 Elimination Match di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE : I piani per CM Punk a Survivor Series porterebbero ad un assoluto dream match - . Il Second City Saint non sarà presente a Crown Jewel, ed il suo scambio di sguardi con Seth Rollins fa intendere abbastanza chiaramente quali saranno i piani per i due in vista di WrestleMania. Il Best In The World contro il Ring General sarebbe sicuramente un match incredibile, degno di uno dei big four come Survivor Series. (Zonawrestling.net)

WWE : La presenza di Cm Punk è attualmente prevista per Survivor Series - Resta quindi da vedere se la WWE ha grandi piani per il Second City Saint al suo ritorno. Ha ringraziato i suoi fan, i suoi colleghi e persino i suoi critici per il loro supporto, riconoscendo che la loro negatività lo ha ispirato a dare il massimo. Il ritorno di CM Punk a Survivor Series 2024? Cosa Aspettarsi? L’evento WWE Crown Jewel 2024 si terrà sabato 2 novembre 2024 al Mohammed Abdo ... (Zonawrestling.net)

WWE : Il team di Roman Reigns per Survivor Series potrebbe non essere quello che i fan si aspettano - Bloodline in stile WarGames. Nonostante l’ascesa di Jey Uso come campione intercontinentale, un match Bloodline vs. Tuttavia, sembra che il team di Roman Reigns per Survivor Series potrebbe non essere quello che i fan si aspettano. Il match potrebbe non includere le Superstar attese, come entrambi gli Usos e Sami Zayn. (Zonawrestling.net)