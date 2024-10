Volley, Civitanova ripescata per il Mondiale per club 2024! Saranno due le squadre italiane (Di sabato 19 ottobre 2024) Buone notizie per il Volley italiano. La Cucine Lube Civitanova, infatti, potrà prendere parte al Mondiale per club 2024, che si disputerà dal 10 al 15 dicembre prossimi alla Sabiazinho Arena di Uberlandia nello stato brasiliano del Minas Gerais. La notizia è stata comunicata dallo stesso club marchigiano dopo l’ufficialità arrivata dalla FIVB. Cosa ha reso possibile questo approdo? Lo Jastrzebski Wegiel, formazione polacca (giunta in finale nell’ultima Champions League) ha rinunciato a partecipare all’evento e, di conseguenza, ha liberato un posto negli otto team che si contenderanno il trofeo. La Cucine Lube Civitanova, come spiega lo stesso club in un comunicato, ha accettato l’invito in qualità di migliore semifinalista continentale. Oasport.it - Volley, Civitanova ripescata per il Mondiale per club 2024! Saranno due le squadre italiane Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Buone notizie per ilitaliano. La Cucine Lube, infatti, potrà prendere parte alper, che si disputerà dal 10 al 15 dicembre prossimi alla Sabiazinho Arena di Uberlandia nello stato brasiliano del Minas Gerais. La notizia è stata comunicata dallo stessomarchigiano dopo l’ufficialità arrivata dalla FIVB. Cosa ha reso possibile questo approdo? Lo Jastrzebski Wegiel, formazione polacca (giunta in finale nell’ultima Champions League) ha rinunciato a partecipare all’evento e, di conseguenza, ha liberato un posto negli otto team che si contenderanno il trofeo. La Cucine Lube, come spiega lo stessoin un comunicato, ha accettato l’invito in qualità di migliore semifinalista continentale.

