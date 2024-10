Gaeta.it - Una commerciante riesce a fermare un ladro, arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un episodio di brava determinazione da parte di unaha portato all'arresto di una Cassola, in provincia di Vicenza. L'azione decisa della donna ha consentito aidella Compagnia di Bassano del Grappa di intervenire con rapidità, conducendo il malvivente, un marocchino di 36 anni, dietro le sbarre. L'incidente si è verificato sabato scorso, quando il sistema di allerta del negozio ha attivato una serie di eventi inaspettati, culminando in unad alta velocità e nell'intervento delle forze dell'ordine. L'allerta dal sistema di sicurezza Sabato, una donna di origine cinese, titolare di un negozio di articoli per la casa a Cassola, ha visto il proprio sistema di sicurezza scattare con l'allerta di un'intrusione.