Un tributo commovente a Paolo Orlandi | la cerimonia di commemorazione a dieci anni dalla sua scomparsa

(Di sabato 19 ottobre 2024) La commozione ha caratterizzato la cerimonia dedicata a Paolo Orlandi, che si è svolta a Minturno per ricordare il decimo anniversario della sua prematura scomparsa. L'evento è stato organizzato dalla Fortitudo Basket Scauri, la società sportiva in cui Orlandi ha mosso i suoi primi passi, prima di dedicarsi con successo al mondo delle due ruote. La serata ha alternato momenti di profonda riflessione e celebrazione della vita di Orlandi, culminando in un'esibizione sportiva che ha unito la comunità. La cerimonia religiosa in onore di Paolo Orlandi La serata è iniziata con una messa di suffragio presso la Chiesa dell'Immacolata, un evento sentito e partecipato che ha visto la presenza di familiari, amici e sostenitori della squadra.