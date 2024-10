Liberoquotidiano.it - "Tu non cucini, eh?": la frase per cui Pino Insegno viene impallinato, un caso a Reazione a Catena

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Eccoci da, nel suo studio di Rai 1, per una nuova puntata di. Nel dettaglio si parla della puntata andata in onda venerdì 18 ottobre 2024, puntata in cui i campioni in carica sono i "Meno Tre" (Alberto, Stefano e Lorenzo). A sfidarli ecco le "Prima o poi" (Corinna, Silvia e Flavia, provenienti da Roma). Le tre ragazze spiegano di aver scelto questo nome di squadra perché "ci dicevamo sempre che prima o poi saremmo venute a giocare a questo game show ed eccoci qua". Vediamo insieme cosa è successo in questa frizzante puntata. Al termine di una partita vivace, a imporsi sono ancora loro, ancora i "Meno Tre", che non mollano la cintura del campione in carica. All'Ultima, il gioco in cui si può portare a casa il montepremi, si presentano con una vincita potenziale pari a 104mila euro.