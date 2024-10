Traffico Roma del 19-10-2024 ore 07:30 (Di sabato 19 ottobre 2024) Luceverde Roma bentrovate l’ascolto circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale sulla A1 milano-napoli 3 km di coda per un incidente tra Ponzano Romano il bivio con la diramazione Nord in direzione Roma diramato per oggi l’allerta meteo gialla nella regione con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale prestare la massima attenzione alla guida e moderare la velocità a Piazza del Popolo prevista una manifestazione dalle ore 9 alle ore 13:30 con corteo in partenza da piazza Barberini deviazioni o limitazione del trasporto pubblico locale per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-10-2024 ore 07:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Luceverdebentrovate l’ascolto circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale sulla A1 milano-napoli 3 km di coda per un incidente tra Ponzanono il bivio con la diramazione Nord in direzionediramato per oggi l’allerta meteo gialla nella regione con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale prestare la massima attenzione alla guida e moderare la velocità a Piazza del Popolo prevista una manifestazione dalle ore 9 alle ore 13:30 con corteo in partenza da piazza Barberini deviazioni o limitazione del trasporto pubblico locale per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Crollo di massi e blocco del traffico sulla Tosco Romagnola - Crollo di massi e blocco del traffico sulla SS67 Tosco Romagnola, a Lastra a Signa. Ieri (come anche in passato) non si sono fortunatamente verificati danni a persone. Sul posto è intervenuto il personale della polizia municipale, di Anas e dei vigili del fuoco. È successo intorno alle 17. Nello stesso punto, già in passato, c’erano stati altri cedimenti e frane, che avevano comportato ... (Lanazione.it)

Traffico Roma del 18-10-2024 ore 20 : 00 - Luceverde Roma Verdi trovati dalla redazione alle porte della capitale permangono code per traffico sull’autostrada tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli traffico intenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria stessa situazione carreggiata esterna tra Ardeatina e La Romanina code a tratti in uscita dalla città sul ... (Romadailynews.it)

