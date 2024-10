Tale e Quale Show puntata 18 ottobre: riassunto, vincitore e classifica (Di sabato 19 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre è andata in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show. Il quarto giudice di questa sera è stato Gabriele Cirilli, il Quale ha affiancato Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Il comico si è trovato per la prima volta a ricoprire un ruolo differente rispetto a quello a cui era solitamente abituato, ovvero, quello di concorrente o di ospite. Adesso, invece, si è trovato dall'altra parte andando a giudicare le esibizioni degli 11 concorrenti in gara. riassunto puntata 18 ottobre di Tale e Quale Show: cosa è successo Il primo concorrente ad esibirsi nella quinta puntata di Tale e Quale Show del 18 ottobre è Massimo Bagnato che ha cantato I pe me, tu pe te di Geolier. La sua esibizione è stata alquanto gradevole, solo Malgioglio ha notato qualche stonatura e poca enfasi. Thomas ha imitato Justin Timberlake con Can't stop the feeling. Tvpertutti.it - Tale e Quale Show puntata 18 ottobre: riassunto, vincitore e classifica Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Venerdì 18è andata in onda la quintadi. Il quarto giudice di questa sera è stato Gabriele Cirilli, ilha affiancato Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Il comico si è trovato per la prima volta a ricoprire un ruolo differente rispetto a quello a cui era solitamente abituato, ovvero, quello di concorrente o di ospite. Adesso, invece, si è trovato dall'altra parte andando a giudicare le esibizioni degli 11 concorrenti in gara.18di: cosa è successo Il primo concorrente ad esibirsi nella quintadidel 18è Massimo Bagnato che ha cantato I pe me, tu pe te di Geolier. La sua esibizione è stata alquanto gradevole, solo Malgioglio ha notato qualche stonatura e poca enfasi. Thomas ha imitato Justin Timberlake con Can't stop the feeling.

