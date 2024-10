Lanazione.it - Sos banche, troppi sportelli chiusi: "Ecco come scongiurare altri casi"

(Di sabato 19 ottobre 2024) di Leonardo Bartoletti Un Osservatorio sulla presenza deglisul territorio per poternela chiusura. È quello che sarà proposto alla Giunta regionale della Toscana con una risoluzione per intensificare l’impegno nei confronti dei cittadini che abitano e lavorano nelle aree interne, rurali, montane e insulari della regione. Ad annunciarlo è stato presidente della Commissione per il sostegno delle aree interne del Consiglio regionale toscano Marco Niccolai (Pd), dopo la chiusura della filiale bancaria di Londa, accompagnata - in Toscana - dallo stop adufficiVernio e Sambuca Pistoiese. "Da ottobre 2022 a maggio 2024 – dice Niccolai – sono state chiuse circa cento filiali in Toscana ed abbiamo 46mila toscani e 2900 imprese senza