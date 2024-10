Sinner batte Alcaraz e si aggiudica il Six Kings Slam (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Jannik Sinner ha vinto il Six Kings Slam, la ricca esibizione sul duro di Riad (Arabia Saudita). In finale l'altoatesino, numero uno del ranking Atp, ha battuto in tre set lo spagnolo Carlos Alcaraz, con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3. Novak Djokovic chiude invece al terzo posto. Nella finale per il 'bronzo', il fuoriclasse serbo ha sconfitto lo spagnolo Rafael Nadal con il punteggio di 6-2 7-6(5). Agi.it - Sinner batte Alcaraz e si aggiudica il Six Kings Slam Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Jannikha vinto il Six, la ricca esibizione sul duro di Riad (Arabia Saudita). In finale l'altoatesino, numero uno del ranking Atp, ha battuto in tre set lo spagnolo Carlos, con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3. Novak Djokovic chiude invece al terzo posto. Nella finale per il 'bronzo', il fuoriclasse serbo ha sconfitto lo spagnolo Rafael Nadal con il punteggio di 6-2 7-6(5).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Six Kings Slam 2024 - Sinner batte Alcaraz : il montepremi dei due finalisti - Cifra da capogiro, soprattutto se si considera che è quasi il doppio rispetto a quella destinata ai vincitori dei tornei dello Slam. Partita emozionante e molto combattuta, in cui nessuno dei due finalisti si è risparmiato. Il numero uno al mondo si aggiudica così l’intera posta in palio del torneo di esibizione sul cemento saudita, pari a 6 milioni di dollari, (poco più di 5. (Sportface.it)

Six Kings Slam 2024 : Sinner vince anche in Arabia - Alcaraz piegato in tre set in rimonta - Sinner prova a reagire e a inizio secondo set trova il break del 2-1: l’azzurro risponde aggressivo e porta all’errore il suo avversario, poi conferma il break e allunga sul 3-1. L’equilibrio si spezza nel quarto game, quando Sinner spara una splendida risposta vincente e si prende il break del 3-1, che conferma poco dopo senza patemi con lo schiaffo al volo. (Sportface.it)

Tennis : Alcaraz ko - Sinner vince il Six Kings Slam - Jannik Sinner ha vinto il Six Kings Slam, torneo giocato in Arabia Saudita con in palio sei milioni di dollari. Il n.1 del mondo ha battuto l'amico e rivale spagnolo Carlos Alcaraz nella finale giocata a Riyad in tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3. (Quotidiano.net)