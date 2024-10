Scarcerati i gestori del bar che hanno ucciso il ladro di Gratta e Vinci con 20 forbiciate: disposti i domiciliari (Di sabato 19 ottobre 2024) La procura di Milano aveva chiesto la convalida dell’arresto – firmata dalla pm di Milano Maura Ripamonti – per il 30enne Zhou Shu e il 49enne Chongbing Liu, i due baristi che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno ucciso con 20 forbiciate Eros Di Ronza. Il gip di Milano Tiziana Gueli ha invece disposto la scarcerazione per i due uomini, zio e nipote, concedendo a entrambi gli arresti domiciliari. Di Ronza aveva cercato di rubare dei Gratta e Vinci dal bar dei due indagati ma, una volta scoperto, è stato sopraffatto da quei 20 colpi di forbice. Trentasei le ferite complessive rilevate dal medico legale. Shu Zhou – uno dei due indagati – dopo l’omicidio aveva chiamato i soccorsi: “Ho dato un pugno al ladro e adesso sta quasi morendo”, aveva detto nella sua telefonata al numero unico di emergenza. All’arrivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare. Ilfattoquotidiano.it - Scarcerati i gestori del bar che hanno ucciso il ladro di Gratta e Vinci con 20 forbiciate: disposti i domiciliari Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La procura di Milano aveva chiesto la convalida dell’arresto – firmata dalla pm di Milano Maura Ripamonti – per il 30enne Zhou Shu e il 49enne Chongbing Liu, i due baristi che nella notte tra mercoledì e giovedìcon 20Eros Di Ronza. Il gip di Milano Tiziana Gueli ha invece disposto la scarcerazione per i due uomini, zio e nipote, concedendo a entrambi gli arresti. Di Ronza aveva cercato di rubare deidal bar dei due indagati ma, una volta scoperto, è stato sopraffatto da quei 20 colpi di forbice. Trentasei le ferite complessive rilevate dal medico legale. Shu Zhou – uno dei due indagati – dopo l’omicidio aveva chiamato i soccorsi: “Ho dato un pugno ale adesso sta quasi morendo”, aveva detto nella sua telefonata al numero unico di emergenza. All’arrivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare.

