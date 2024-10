Più navi e più potenza di fuoco. Il futuro della Marina militare italiana (Di sabato 19 ottobre 2024) La Marina militare italiana dispone attualmente della flotta potenzialmente più capacitiva dell’intero panorama di Stati rivieraschi del Mediterraneo. Seppure la Marine nationale francese disponga sulla carta di più piattaforme, esse vanno “spalmate” sull’enorme Zona economica esclusiva (Zee) della Francia (seconda al mondo dopo quella statunitense) che deriva dai suoi territori d’Oltremare. Pertanto, sul piano prettamente numerico, l’Italia è lo Stato che dispone di più vascelli nel quadrante strategico del mar Mediterraneo. Sul piano capacitivo, la portaerei Cavour garantisce la proiezione aerea a medio raggio. Formiche.net - Più navi e più potenza di fuoco. Il futuro della Marina militare italiana Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladispone attualmenteflotta potenzialmente più capacitiva dell’intero panorama di Stati rivieraschi del Mediterraneo. Seppure la Marine nationale francese disponga sulla carta di più piattaforme, esse vanno “spalmate” sull’enorme Zona economica esclusiva (Zee)Francia (seconda al mondo dopo quella statunitense) che deriva dai suoi territori d’Oltremare. Pertanto, sul piano prettamente numerico, l’Italia è lo Stato che dispone di più vascelli nel quadrante strategico del mar Mediterraneo. Sul piano capacitivo, la portaerei Cavour garantisce la proiezione aerea a medio raggio.

Migranti - Tribunale non convalida trattenimento in Albania di 12 dei 16 portati al Cpr di Gjader dalla nave Libra della Marina militare italiana - La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Migranti,... (Ilmessaggero.it)

La sicurezza delle infrastrutture sottomarine : il ruolo cruciale della Marina Militare Italiana - Questa centrale è diventata operativa un anno fa e funge da fulcro per gestire informazioni provenienti da una vasta gamma di fonti, tra cui sottomarini e cacciamine, oltre a unità delle forze speciali. La Marina Militare Italiana ha avviato operazioni mirate per garantire la sicurezza di queste risorse, rispondendo alle minacce sia fisiche, come droni subacquei, sia cibernetiche. (Gaeta.it)

Migranti : primo gruppo verso l’Albania su nave della Marina Militare. Pd : “Si spende un miliardo. Meloni taglia la sanità” - Si tratta, appunto, del primo gruppo di migranti nei centri allestiti in Albania per sottoporli alle procedure accelerate di frontiera L'articolo Migranti: primo gruppo verso l’Albania su nave della Marina Militare. . Pd: “Si spende un miliardo. Sono diretti nei due centri di accoglienza in Albania, a Schengjin e Gjiader, i migranti trasferiti sulla nave Libra della Marina Militare. (Firenzepost.it)