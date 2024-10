Per il Milan 3 punti di sofferenza: Leao fuori ma i rossoneri battono l'Udinese (Di sabato 19 ottobre 2024) Tre punti di sofferenza, tre punti per la ripartenza. Il Milan supera 1-0 l'Udinese nell'ottava giornata del campionato di Serie A. Una vittoria ottenuta con caparbietà , nonostante i rossoneri abbiano giocato in 10 per oltre un'ora. Un successo arrivato anche senza Rafael Leao, in panchina per tutto il match. E una vittoria che consente al Milan di agganciare in classifica l'Inter (che domani giocherà contro la Roma) a quota 14. L'Udinese recrimina per due gol annullati dal Var, il secondo in pieno recupero. Paulo Fonseca tiene fuori Rafa Leao e si affida al trio Morata, Pulisic, Okafor. Mike Maignan capitano. In casa Udinese mister Runjaic schiera il suo 3-5-2 con la coppia Bravo-Lucca. Primo squillo del Milan al 9' con un tiro debole di Okafor. Al 13' la squadra di Fonseca passa. Chukwueze riceve da Pulisic e scarica una conclusione dalla destra che batte Okoye. Liberoquotidiano.it - Per il Milan 3 punti di sofferenza: Leao fuori ma i rossoneri battono l'Udinese Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tredi, treper la ripartenza. Ilsupera 1-0 l'nell'ottava giornata del campionato di Serie A. Una vittoria ottenuta con caparbietà , nonostante iabbiano giocato in 10 per oltre un'ora. Un successo arrivato anche senza Rafael, in panchina per tutto il match. E una vittoria che consente aldi agganciare in classifica l'Inter (che domani giocherà contro la Roma) a quota 14. L'recrimina per due gol annullati dal Var, il secondo in pieno recupero. Paulo Fonseca tieneRafae si affida al trio Morata, Pulisic, Okafor. Mike Maignan capitano. In casamister Runjaic schiera il suo 3-5-2 con la coppia Bravo-Lucca. Primo squillo delal 9' con un tiro debole di Okafor. Al 13' la squadra di Fonseca passa. Chukwueze riceve da Pulisic e scarica una conclusione dalla destra che batte Okoye.

Olimpia Milano - questo è un incubo : sciupa 27 punti di vantaggio e si arrende allo Zalgiris in Eurolega - Non bastano i 17 punti di Nikola Mirotic e i 14 di Shavon Shields. Succede semplicemente l’impensabile al Forum, perché la pressione dello Zalgiris manda in confusione totale la squadra di Messina, con i lituani che a suon di triple riescono sempre di più a diminuire il divario. Bolmaro fa 1/2 mentre Giedraitis è glaciale. (Oasport.it)