Gamberorosso.it - Ormai l'Italia lo snobba. Vita morte e miracoli dello storione, il grande pesce "nobile" dimenticato

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Una volta estratte le uova per trasformarle nel prezioso caviale, uno dei prodotti alimentari nel quale l’è leader mondiale, al secondo posto dopo la Cina, quel che restaquasi sempre finisce abbattuto o surgelato e inviato all’estero. Destinazione: soprattutto i mercati dell’Europa orientale e della Russia, nei Paesi di quella fetta di terra che unisce l’Europa e l’Asia, confinanti con Mar Caspio, Mar Nero e Mar d’Azov, storicamente legati alla cultura di questod'acqua dolce. Una mancanza di interesse non perché le sue carni non siano buone, anzi. Sono magre, bianche, prive di lische, compatte, gustose, versatili, ricche di proteine, nutrienti, Omega 3 e Omega 6. Semplicemente per disinformazione, per abitudini orientate altrove.