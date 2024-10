Ilfattoquotidiano.it - Nissan e Silence insieme per la micromobilità elettrica. Nelle concessionarie arriva la nanocar S04

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)continua a puntare sulla sostenibilità nel panorama europeo dellaurbana e, grazie alla partnership con, porta al debutto sulle strade di Italia, Francia e Germania, laS04. Con questa microvettura,, propone una soluzione pratica e versatile per muoversicittà affollate. Capace di affrontare con agilità le sfide degli spazi ridotti e delle crescenti restrizioni alla circolazione per i veicoli tradizionali, laS4, grazie alle dimensioni compatte: 2,28 metri di lunghezza per 1,27 metri di larghezza, e un raggio di sterzata di soli 3,5 metri, si offre come la soluzione per muoversi e parcheggiare comodamente nei centri storici e nei quartieri densamente popolati.