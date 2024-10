Liberoquotidiano.it - Nautica, operativo fondo rottamazione motori e acquisto propulsori elettrici

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - Si conclude il percorso di un ulteriore provvedimento a favore del settore dellada diporto, che nasce da un'iniziativa sostenuta da Confindustria, grazie al Ministro Adolfo Urso che ha fatto propria una proposta depositata dalla deputata Ilaria Cavo. Il provvedimento si inquadra nelle misure previste sull'articolo 9 del disegno di legge “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, ha adottato il decreto che istituisce ilper l'erogazione dei contributi finalizzato alla sostituzione e alladeiendotermici delle imbarcazioni, alimentati da carburanti fossili, con, nonché l'di un eventuale pacco batterie per l'impiego e l'istallazione nelle unità da diporto.