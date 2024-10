Napoli, partito il corteo pro Palestina (Di sabato 19 ottobre 2024) È partito da piazza Garibaldi il corteo organizzato da centri sociali e associazioni napoletane raccolte sotto la sigla “Rete Napoli contro la guerra” in concomitanza con i lavori del G7 della Difesa. Sono circa 300 gli attivisti che stanno partecipando alla manifestazione. Alla testa del corteo uno striscione con la scritta: “Contro le vostre guerre Palestina libera – No G7 – No ddl 1660”. Il corteo attraverserà l’intero corso Umberto I ed è autorizzato fino a piazza Bovio, anche se gli attivisti, presentando la manifestazione, avevano espresso la volontà di raggiungere Palazzo Reale. Alla manifestazione hanno aderito diverse realtà napoletane, tra cui Ex Opg Je so pazzo, Iskra e Laboratorio Insurgencia, oltre ad associazioni ambientaliste, comitati locali e l’ong Mediterranea. Al momento non si registrano tensioni. Lapresse.it - Napoli, partito il corteo pro Palestina Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Èda piazza Garibaldi ilorganizzato da centri sociali e associazioni napoletane raccolte sotto la sigla “Retecontro la guerra” in concomitanza con i lavori del G7 della Difesa. Sono circa 300 gli attivisti che stanno partecipando alla manifestazione. Alla testa deluno striscione con la scritta: “Contro le vostre guerrelibera – No G7 – No ddl 1660”. Ilattraverserà l’intero corso Umberto I ed è autorizzato fino a piazza Bovio, anche se gli attivisti, presentando la manifestazione, avevano espresso la volontà di raggiungere Palazzo Reale. Alla manifestazione hanno aderito diverse realtà napoletane, tra cui Ex Opg Je so pazzo, Iskra e Laboratorio Insurgencia, oltre ad associazioni ambientaliste, comitati locali e l’ong Mediterranea. Al momento non si registrano tensioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SKY : “il Napoli partito per Empoli - trapela una novità sulla formazione” - Antonio Conte conferma il 4-3-3 per Empoli-Napoli Notizie calcio Napoli – Il Napoli di Antonio Conte è ufficialmente partito per Empoli, pronto ad affrontare la prossima sfida di Serie A. Lì proseguiranno verso l’hotel in attesa della partita. A centrocampo, pesante l’assenza di Lobotka, che resterà fuori per due partite: al suo posto debutta da titolare Gilmour, affiancato da McTominay e ... (Napolipiu.com)

Napoli - partito il corteo pro Palestina : centinaia i manifestanti - È partito da piazza Garibaldi il corteo organizzato da centri sociali e associazioni napoletane raccolte sotto la sigla “Rete Napoli contro la guerra” in concomitanza con i lavori del G7 della Difesa. Alla testa del corteo uno striscione con la scritta: “Contro le vostre guerre Palestina libera – No G7 – No ddl 1660?. (Lapresse.it)

Napoli - la giornata di Lukaku LIVE : è partito l'aereo per Roma - Dopo settimane di tira e molla, rilanci, confronti e trattative, è arrivato il giorno di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ex Inter e Roma... (Calciomercato.com)