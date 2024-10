Napoli, club inglese seguono con interesse la situazione contrattuale di Kvara (Di sabato 19 ottobre 2024) I calciatori della SSC Napoli, da sempre, sono stati nel mirino dei grandi club europei con risorse economiche ben più grandi rispetto a quelle della proprietà di Aurelio De Laurentiis, che, purtroppo, non ha la possibilità di arrivare a certe cifre. Secondo voci provenienti dall’Inghilterra, i top club inglesi, seguirebbero con interesse la situazione contrattuale di Khvicha L'articolo Napoli, club inglese seguono con interesse la situazione contrattuale di Kvara Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I calciatori della SSC, da sempre, sono stati nel mirino dei grandieuropei con risorse economiche ben più grandi rispetto a quelle della proprietà di Aurelio De Laurentiis, che, purtroppo, non ha la possibilità di arrivare a certe cifre. Secondo voci provenienti dall’Inghilterra, i topinglesi, seguirebbero conladi Khvicha L'articoloconladi

Mercato Napoli - occhio a Bonny : spunta un altro club di Serie A - Trovare un vice Lukaku sarà uno degli obiettivi principali, considerando che Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone potrebbero non restare ancora per molto tempo in azzurro: entrambi rappresentano tipi di calciatori che non rientrano a pieno nelle idee di gioco di Conte, e per questo si stanno valutando profili alternartivi. (Spazionapoli.it)

Giovanni Simeone parla del Napoli : un capitolo di crescita e sfide future per il club - Crescita personale e squadra: Simeone e i nuovi acquisti All’interno di un gruppo rinnovato, Simeone sta lottando per trovare spazio e visibilità, avendo come riferimento Lukaku, attaccante di grande carisma e talento. Il team è atteso da un mese decisivo, con match impegnativi che richiederanno prestazioni elevate e spirito di sacrificio, come sottolineato dallo stesso Simeone. (Gaeta.it)

“Possibile cessione a gennaio” - c’è il sondaggio del club : l’incredibile trattativa con il Napoli! - La Juventus spinge per Raspadori: la reazione dell’azzurro Sono giorni molto caldi in casa Napoli e non solo. L’attaccante della Nazionale non rientra nei piani di Antonio Conte, motivo per il quale non è da escludere una possibile cessione. Tra i reparti più completi c’è senza dubbio l’attacco. Dunque, nasce la necessità di ingaggiare un attaccante duttile, ovvero Giacomo Raspadori. (Spazionapoli.it)