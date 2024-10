Montpellier-Marsiglia (domenica 20 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati (Di sabato 19 ottobre 2024) Si conclude l’ottavo turno di Ligue1 ed è ancora il Marsiglia di De Zerbi a chiudere le danze con la sfida sul campo del Montpellier di Der Zakarian. Il Paillade continua a stentare sul fondo classifica: 5 KO in 7 gare e ben 21 gol subiti, 3 di media a partita. Eccezione che conferma un andamento disastroso e un reparto difensivo da rivedere è la gara InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Montpellier-Marsiglia (domenica 20 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Si conclude l’ottavo turno di Ligue1 ed è ancora ildi De Zerbi a chiudere le danze con la sfida sul campo deldi Der Zakarian. Il Paillade continua a stentare sul fondo classifica: 5 KO in 7 gare e ben 21 gol subiti, 3 di media a partita. Eccezione che conferma un andamento disastroso e un reparto difensivo da rivedere è la gara InfoBetting: Scommesse Sportive e

Pronostico Montpellier-Marsiglia (Domenica 20 ottobre 2024 - ore 20 : 45) - Nonostante la vittoria contro l’Auxerre, la squadra di Michel Der Zakarian continua a mostrare grandi problemi difensivi. 5 – Date le statistiche di entrambe le squadre, è altamente probabile che vedremo una partita con più di 2 gol e con entrambe le squadre a segno. Montpellier – Marsiglia: info match, probabili formazioni e pronostico L’ottavo turno di Ligue 1 2024/2025 si chiude con il ... (Pronosticipremium.com)

