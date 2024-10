Mister Andreoletti: «Con la Feralpi partita complicatissima, è uno scontro diretto per l’alta classifica» (Di sabato 19 ottobre 2024) Altri otto giorni da capolista, altri otto giorni di chiacchiere e polemiche extra calcio. L'avvicinamento del Padova allo scontro diretto contro la Feralpi Salò, decima giornata all'Euganeo domenica 20 ottobre alle ore 17:30, è proseguito sulla falsariga delle settimane precedenti. In bilico tra Padovaoggi.it - Mister Andreoletti: «Con la Feralpi partita complicatissima, è uno scontro diretto per l’alta classifica» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Altri otto giorni da capolista, altri otto giorni di chiacchiere e polemiche extra calcio. L'avvicinamento del Padova allocontro laSalò, decima giornata all'Euganeo domenica 20 ottobre alle ore 17:30, è proseguito sulla falsariga delle settimane precedenti. In bilico tra

