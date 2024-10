Ilgiorno.it - Milano, ciclista uccisa da una betoniera perché “la ciclabile non è a norma”: cosa rischia l’assessore Granelli

(Di sabato 19 ottobre 2024) La procura diha notificato l’avviso di chiusura indagini per Marco. L’ipotesi di reato formulata nei confronti delcomunale, in vista di un eventuale rinvio a giudizio, è quella di omicidio colposo in relazione all’incidente nel quale ha perso la vita Cristina Scozia, investita a morte da unail 20 aprile 2023 mentre percorreva in bicicletta la pistatra via Sforza e corso di Porta Vittoria. Scozia aveva 39 anni e le è stato fatale il cosiddetto angolo cieco: nel compiere la svolta il conducente dellanon si sarebbe accorto della presenza dellaa lato del mezzo pesante. Venerdìè assessore comunale alla Sicurezza, all’epoca dei fatti deteneva la delega alla Mobilità e per questo il suo operato è finito sotto la lente della procura.