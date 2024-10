Ilrestodelcarlino.it - Medici nella bufera, la furia di Michele Gaudio: “Inaccettabile, pronti alle radiazioni”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Forlì, 19 ottobre 2024 – Dottor, caduta d’immagine o di credibilità? “Sicuramente d’immagine. Spero non di credibilità. La stragrande maggioranza deisi danna l’anima per questa che è ancora una missione, non solo un mestiere. Io so cosa vuol dire dannarsi l’anima. La gente non può credere che isiano come questi dieci Che tra l’altro, appena gli strumenti di legge me lo consentiranno, per quel che riguarda l’Odine di Forlì, verranno subito radiati Quello che è successo è irricevibile e inaudito! Scusi lo sfogo Ma è stata una settimana difficile”., presidente dell’Ordine deidi Forlì-Cesena, è prostrato. Lo ammette. Prima il collega accusato di violenza sessuale (ora ai domiciliari). Poi l’altro camice bianco sorpreso a rubare dal portafogli di una paziente e rimbalzato nelle telecamere delle Iene.