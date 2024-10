Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Martin pole clamorosa davanti a Marquez, solo 5° Bagnaia. Alle 6.00 la Sprint Race

(Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.33di Jorgeche manca il record della pista per soli 50 millesimi! Lo spagnolo precede Marcper 594 millesimi e Maverick Vinales per 695. Quarto Bezzecchi a 1.079. 02.31 Bezzecchi chiude quarto per il momento,accusa ben 8 decimi al T3 e chiude in quinta posizione a 1.182, Marcsecondo a 594 daBANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q2!Âmigliora nel T1 ma accusa 256 millesimi da-1 minuto:547 millesimi di record al T3, chiude in 1:27.296!!!!!!!!!!! Che tempooooooooo!! 695 millesimi su Vinales!!non va e perde 1.3 al T3! ancora un tentativo per lui.