LIVE Djokovic-Nadal 3-2 Six Kings Slam 2024 in DIRETTA | lo spagnolo annulla una palla break e rimane in scia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Si ferma a metà rete il dritto dell'iberico che continua a faticare molto negli spostamenti laterali. 3-2 Gioco Nadal: lo spagnolo è il primo a prendere l'iniziativa nello scambio trovando un rovescio incrociato vincente. A-40 Nadal comanda con il dritto costringendo l'avversario a giocare un paio di metri lontano dalla riga di fondo campo. Alla fine lo spagnolo chiude il punto con una pregevole smorzata. 40-40 Prima al corpo per Nadal. Djokovic prova a bloccare la risposta di dritto senza riuscire a superare la rete. 30-40 Doppio fallo, il secondo consecutivo. Lo spagnolo aveva cercato una seconda in slice al centro. Seconda 30-30 Doppio fallo, il primo della partita per l'iberico. 30-15 Scappa in lunghezza il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo. 30-0 Prima ad uscire vincente per Nadal. 15-0 Uno-due per lo spagnolo.

LIVE Djokovic-Nadal 0-0 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : in corso il warm-up - 28 Il bilancio di questa rivalità vede Djokovic avanti per 31-29. 33 Rafael Nadal fa il suo ingresso sul terreno di gioco. Oltre alla finale per il titolo si disputerà un incontro per assegnare il terzo posto tra gli sconfitti delle semifinali. 18. 18. L’ultimo capitolo della sfida tra Novak Djokovic e Rafael Nadal aprirà il programma di quest’oggi alle 18. (Oasport.it)

LIVE Djokovic-Nadal - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : pochi minuti all’ultimo capitolo della rivalità - Quello odierno non sarà il primo confronto stagionale tra Nadal e Djokovic: nel cammino verso l’oro olimpico il serbo ha sconfitto lo spagnolo per 6-1, 6-4 sugli amati campi del Roland Garros. La finalina del Six Kings Slam 2024 sarà il teatro dell’ultima sfida di una delle rivalità più belle della storia del tennis: Novak Djokovic e Rafael Nadal si troveranno ancora una volta opposti prima del ... (Oasport.it)

Sinner-Alcaraz live - la diretta della finale al Six Kings Slam : Nadal e Djokovic in campo per il 3° posto - La diretta della finale del Six Kings Slam di tennis: la cronaca di Sinner-Alcaraz e gli aggiornamenti live.Continua a leggere . (Fanpage.it)