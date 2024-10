Lavori e ispezioni, limitazioni stradali notturne in A4 e sulla SP 26 (Di sabato 19 ottobre 2024) In due tratti veronesi dell'autostrada A4, limitazioni al traffico nelle prossime notti er la riqualificazione dello spartitraffico centrale.In direzione Venezia, tra i caselli di Verona Est e Soave, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti da domenica 20 a venerdì Veronasera.it - Lavori e ispezioni, limitazioni stradali notturne in A4 e sulla SP 26 Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 19 ottobre 2024) In due tratti veronesi dell'autostrada A4,al traffico nelle prossime notti er la riqualificazione dello spartitraffico centrale.In direzione Venezia, tra i caselli di Verona Est e Soave, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti da domenica 20 a venerdì

