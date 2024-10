Lavorano tutti, e ne servirebbero di più. Dalle metropolitane alle ferrovie, alle strade, gli archeologi sono indispensabili nelle opere pubbliche. E i cantieri del Pnrr danno una spinta ulteriore. Non sempre però hanno le competenze adatte. Per questo le università stanno cercando di aggiornarsi (Di sabato 19 ottobre 2024) Nei cantieri della M4 di Milano, la linea blu della metropolitana appena completata e inaugurata, hanno lavorato fissi 3-4 archeologi, che nei momenti di punta sono arrivati a 30. C’era parecchio da fare: «Abbiamo trovato tre necropoli, davanti a Sant’Ambrogio, al Museo della Scienza e della Tecnica, e in corso Europa» dice Giuliana Cuomo della Cooperativa archeologia, che conta 200 soci più dipendenti e collaboratori. «Ancora: un muro del Naviglio medievale, che è stato spostato ed è poi tornato nel mezzanino della fermata De Amicis. E un’altra porzione nel collegamento con la M2, anche questa ora visibile al pubblico. Il lavoro è stato tanto e impegnativo. Ma quando ho avuto bisogno di cercare archeologi, non sempre li ho trovati». Iodonna.it - Lavorano tutti, e ne servirebbero di più. Dalle metropolitane alle ferrovie, alle strade, gli archeologi sono indispensabili nelle opere pubbliche. E i cantieri del Pnrr danno una spinta ulteriore. Non sempre però hanno le competenze adatte. Per questo le università stanno cercando di aggiornarsi Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Neidella M4 di Milano, la linea blu della metropolitana appena completata e inaugurata,lavorato fissi 3-4, che nei momenti di puntaarrivati a 30. C’era parecchio da fare: «Abbiamo trovato tre necropoli, davanti a Sant’Ambrogio, al Museo della Scienza e della Tecnica, e in corso Europa» dice Giuliana Cuomo della Cooperativaa, che conta 200 soci più dipendenti e collaboratori. «Ancora: un muro del Naviglio medievale, che è stato spostato ed è poi tornato nel mezzanino della fermata De Amicis. E un’altra porzione nel collegamento con la M2, anche questa ora visibile al pubblico. Il lavoro è stato tanto e impegnativo. Ma quando ho avuto bisogno di cercare, nonli ho trovati».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oman - mecca per le missioni archeologiche italiane : ce ne sono 11 - 7) campagna di ricerca archeologica sulle tombe monumentali preistoriche dell’Età del Bronzo e del Ferro ad Halban, zona South Batinah, diretta dal Dott. Gli archeologi italiani sono presenti nel Sultanato fin dagli anni settanta, accolti calorosamente dalle autorità omanite, che hanno trovato nelle università italiane partner affidabili per sostenere la ricerca sulla ricca storia dell’Oman. (Ildenaro.it)

Ferragosto al museo : a Roma siti archeologici e musei aperti - quali sono - Aperture straordinarie – notizie. Un Ferragosto all’insegna dell’arte: visite al museo per chi si trova a Roma, con siti archeologici e musei aperti L’estate romana si arricchisce di un’opportunità culturale imperdibile per cittadini e turisti. Per gli appassionati d’arte moderna, la Galleria d’Arte Moderna presenta esposizioni come “L’estetica della deformazione” ed omaggi al Gruppo 70. (Notizie.com)