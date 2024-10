La morte assurda della surfista influencer Giulia Manfrini: trafitta al petto e uccisa da un pesce spada (Di sabato 19 ottobre 2024) Giulia Manfrini, l’influencer e surfista di Venaria Reale che sui social rilanciava sport e natura, è morta a soli 36 anni in un incidente tra le amate onde che cavalcava e domava con maestria e coraggio. Una morte assurda, la sua, trafitta al petto da un pesce spada mentre era nelle acque delle Isole Mentawai, a poca distanza dall’Isola di Sumatra, in Indonesia. È morta la surfista influencer Giulia Manfrini: trafitta al petto e uccisa da un pesce spada Dalle poche, sconvolgenti notizie che arrivano da uno dei paradisi dei surfisti nell’Oceano Pacifico dove l’atleta si stava allenando, l’influencer sportiva sarebbe stata colpita al petto in profondità. La mandibola del pesce, allungata e appuntita, che culmina nella tipica spada tagliente che ne caratterizza forme e nome, non le ha dato scampo. Secoloditalia.it - La morte assurda della surfista influencer Giulia Manfrini: trafitta al petto e uccisa da un pesce spada Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024), l’di Venaria Reale che sui social rilanciava sport e natura, è morta a soli 36 anni in un incidente tra le amate onde che cavalcava e domava con maestria e coraggio. Una, la sua,alda unmentre era nelle acque delle Isole Mentawai, a poca distanza dall’Isola di Sumatra, in Indonesia. È morta laalda unDalle poche, sconvolgenti notizie che arrivano da uno dei paradisi dei surfisti nell’Oceano Pacifico dove l’atleta si stava allenando, l’sportiva sarebbe stata colpita alin profondità. La mandibola del, allungata e appuntita, che culmina nella tipicatagliente che ne caratterizza forme e nome, non le ha dato scampo.

